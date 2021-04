Jordi Cruz habla así de Dabiz Muñoz tras el último rumor: lo define con esta palabra

TVE estrena este martes el buque insignia de la cadena: la novena edición de MasterChef. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera vuelven a estar al frente de uno de los pocos programas que da audiencia al ente público.

En la presentación del talent show culinario, los periodistas le han preguntado a Jordi Cruz por un supuesto rumor que ha corrido por los mentideros de los medios de comunicación. Su presunta salida de MasterChef en detrimento de Dabiz Muñoz, que pasaría a ocupar su puesto dentro del concurso.

Una información que Cruz ha negado ante los medios: “Yo soy una persona que lo cuento todo y no hay nada de verdad en esa noticia. Si la responsable de la productora me dijera que quiere cambiarme por otro cocinero por la razón que sea, lo aceptaría, pero no es cierto”.

El prestigioso cocinero ha señalado que en Masterchef son “una familia” y que se lleva muy bien con sus compañeros Pepe y Samantha, con los que lleva casi una década compartiendo pantalla.

Sobre Dabiz Muñoz ha sido igual de claro y ha afirmado que “lo haría muy bien, te diría que seguro” y que es “igual de chungo que yo o más”. Y finaliza: “Si un día pasase eso, lo contaría y punto”.

El fundador del concepto DiverXo ha acudido como invitado al concurso de TVE en numerosas ocasiones dejando patente su particular estilo de cocinar y su profunda habilidad con los fogones. Una maestría que ha convertido a Dabiz Muñoz en uno de los cocineros más exitosos y con más futuro de España.