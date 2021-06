Jordi Cruz habla así de Isabel Díaz Ayuso tras la polémica

El cocinero Jordi Cruz, jurado de MasterChef, ha vuelto a mostrarse partidario de las políticas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tras asegurar hace algo más de un mes que él votaría a la dirigente del PP.

En una entrevista en La Vanguardia, el chef recuerda que le dijeron que se había posicionado, pero niega que lo hiciera: “Yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa y si me he de definir políticamente, soy tecnócrata y me gusta la gente que gestiona bien, porque interpreto el país como una empresa”.

Dicho eso, Jordi Cruz subraya que le pareció que Ayuso tenía una forma de pensar que era esa: “Si te cobro impuestos, si no te doy un crédito porque ya te doy por muerto, si no te ayudo, te he de dejar abrir. Es así: no podemos morir de virus y de hambre, de las dos cosas”.

“No estamos hablando de ideología política ni de catalanismo ni de madridismo, sino de coherencia. No hay más. Solo digo bravo, porque la gastronomía es un pilar en este país y ella lo ha tenido en cuenta”, afirma.

En esa misma entrevista, el chef subraya que tras la pandemia “habrá una escabechina bestial” en el sector de la hostelería y cree que el 40% de los restaurantes que estaban abiertos antes de la pandemia quedarán cerrados.