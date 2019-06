"Me ofende": Jordi Cruz (MasterChef) responde a las críticas en 'Cena con mamá'

Jordi Cruz batió este viernes el récord de audiencia de la temporada de Cena con mamá, el programa de Cayetana Guillén Cuervo en La 1 de TVE. El episodio dedicado a homenajear a la madre del juez más temido de MasterChef obtuvo un 9,1% de audiencia y reveló algunos detalles de la vida del cocinero.

Entre otras cosas, Cruz habló de las críticas a su restaurante y aseguró que las llevaba bien, excepto las que le llegaban a través de las redes sociales: “La persona que me critica sin conocerme o sin haber comido en mi casa, esa sí que me ofende”.

El cocinero explicó a la presentadora que llevaba fatal que le echasen en cara su ausencia. “Es lo que más me cabrea... ABaC está abierto siete días de la semana y yo grabo tres mañanas MasterChef. Así que mínimo estoy tres o cuatro días en el restaurante y me desvivo por él. Y me ofende porque le meto la vida entera. He sacrificado tantas horas de estar con mi madre por estar en el restaurante que me ofende”, aseguró.

Cruz contó el caso de una señora que valoró mal todos los platos por no haberse hecho una foto con él: “Tú no puedes criticar el trabajo de todo un equipo de 50 personas que lo han hecho todo bien porque no te hayas hecho una foto. Que no es lo importante, tú vienes a mi casa a comer muy bien.”

No es lo que parece

Además de responder a las críticas, Cruz también habló de dónde le viene la fama de chulo y culpó a su timidez: “Soy un megatímido. Una persona muy chiquitita a la que le da mucha vergüenza todo”.

Según explicó, su timidez le impedía incluso relacionarse con la gente de forma natural y, en una ocasión, no fue capaz ni siquiera de responder a una chica que se le acercó en una discoteca para preguntarle cómo se llamaba.

Pero también fue esa timidez lo que le empujó a aceptar ser jurado de MasterChef. “Lo vi como un reto para ser más social y tener más facilidad para interactuar con la gente”.

“Es muy gracioso, ser un tío pequeñito y que la gente te tome por vacilón...”, comentó a la presentadora y explicó que cuando uno se siente tan “pequeñito” se tiende a “mostrar otra cosa y a exagerarlo incluso”.