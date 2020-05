Jordi Cruz pide perdón después de que una concursante de 'MasterChef' se convirtiera en 'trending topic' mundial

Saray tuvo 20 minutos para pelar y cocinar una perdiz. La cordobesa se negó con rotundidad y decidió retar una vez más al jurado antes de irse: ”¿Que me quieren joder aquí a tope concursantes, jurado y todos?... Digo ahora se va a cagar la perra. ¿Que me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma. Pajarraco vivo para ti”.

Al final, les presentó a la perdiz sin pelar. “Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado en ocho años.Te agradecería que te quites ese delantal, que no mereces ni el negro y cruces esa puerta ahora. Adiós”, le valoró Cruz.

Después, el cocinero también pidió disculpas a la audiencia y al resto de participantes: “El jurado os pide disculpas por el error. La falta de vista al dejar entrar a esta aspirante a estas cocinas”.

Durante la gala, tanto el hashtag que utiliza habitualmente el programa de #MasterChef como la figura de Saray se llegaron a convertir en trending topic mundial.