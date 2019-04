Este martes en Masterchef (TVE) se vivió uno de los momentos más llamativos que se recuerdan. Lejos de los desastrosos platos que presentaron algunos aspirantes o del comentado cocinado de Samantha Vallejo-Nájera la semana pasada, en este último programa se vio algo que no se había visto hasta ahora.

El helado de aceite de oliva del equipo rojo, liderado por Laly, fue cancelado por el chef porque el huevo no tenía la cocción suficiente y, según Cruz, esto ponía en riesgo la salud de los comensales y podría provocar salmonelosis.

Puedes ver el vídeo del momento aquí, a partir del minuto 1:24:00.

Al acercarse a preguntar cómo iban las elaboraciones al equipo, el juez le dijo que habían hecho el helado demasiado rápido y, efectivamente, respondieron que no habían calentado la crema del helado, que tiene como base yema de huevo batida. “Yo tengo un amiguito que se llama salmonelosis que si no cocinamos el huevo podemos intoxicar a alguien. Cancelamos el helado”, les dijo Cruz.

Además, el juez les criticó la elaboración de los buñuelos de morcilla: “Y no me pongo tiquismiquis porque no sé si hacéis castañas a la parrilla o buñuelos porque hay quemados a cascoporro...”.

El plato de este equipo salió sin helado, solo con la crema, el chocolate y la miel, este y otros fallos hicieron que el equipo completo fuera a la prueba de eliminación.