Jordi Cruz valora la actuación del Gobierno ante la crisis del coronavirus

El cocinero e integrante del jurado de MasterChef Jordi Cruz ha valorado en una entrevista al portal Ecoteuve la gestión del Gobierno ante la crisis del coronavirus.

Preguntado por si daría un delantal blanco o uno negro a la clase política, el chef ha respondido que negro. El cocinero ha argumentado que ha habido precedentes y que se podían haber hecho “las cosas con cierta agilidad”. “Entiendo que es una opinión muy fácil de hacer desde la comodidad de mi sofá ahora mismo”, ha continuado.

Cruz, sin embargo, ha matizado que “no se puede juzgar tan a la ligera” debido a la situación: “Me pongo en su piel y sería muy complicado. Pero bueno, la opinión fácil es que viendo lo que pasó en China e Italia quizá se podía haber evitado, seguramente que sí. Pero no me atrevo a emitir un veredicto de jurado de Masterchef porque debe ser difícil”.

Además, ha asegurado que los políticos que se están enfrentando a la pandemia nunca vivirán una situación similar al ser “una cosa muy gorda”. “A los que vengan tampoco se lo deseo”, ha añadido.

Cruz también ha confesado que la nueva edición de MasterChef está grabado casi al completo: “Quedaban algunas tonterías que tenemos que mirar cómo lo hacemos. Supongo que de manera telemática. Pero por suerte, el 98% estaba terminado. Somos creativos, pero aun así tenemos trece semanas por delante y espero que cuando nos toque grabar ese poquito, la cosa esté mejor, por favor”.

En cuanto a cómo está afrontando la cuarentena, el cocinero ha contado que por una parte le ha venido bien para regenerarse. “Hacía ocho años que no sabía lo que era descansar diez horas del tirón. Estoy cocinando como hacía años que no cocinaba. Hago muchas cosas, dirijo a muchos equipos, con mucho trabajo de creatividad, pero lo de estos días (cocinar en casa, tranquilo, con tiempo, tranquilidad, sin pensar...) hacía tiempo que no lo hacía”.

Cruz ha aparcado temporalmente una vida “muy estresada” y ahora está pudiendo reflexionar y preguntarse dónde está y qué es lo que quiere hacer. “El problema es enorme y no le quitemos importancia, pero todos en casa tenemos que ser optimistas y hacer un trabajo para buscarle sentido y motivación a la vida”, ha sentenciado.