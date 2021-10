Jordi Cruz responde a Ibai Llanos por lo que dijo de su restaurante: "No es una crítica"

El cocinero Jordi Cruz, jurado del concurso MasterChef, ha hecho en la mañana del jueves un directo sorpresa para hacer algunas aclaraciones sobre algunas noticias que ha protagonizado durante la semana.

El dueño de ABaC, restaurante con tres estrellas Michelín, ha hablado “de un par de cositas que me rascan”. “Esta no me rasca, al contrario”, ha empezado diciendo para hablar del vídeo que Ibai Llanos publicó en YouTube después de ir a comer a su restaurante y en el que pagó 225 euros por persona.

Un vídeo que ha agradecido y que ha tildado de “maravilloso”. Después de buscarse en Internet, algo que no suele hacer, ha leído algunos de los titulares que se han publicado en prensa sobre la experiencia de Ibai Llanos en su restaurante, la gran mayoría haciendo hincapié en el dinero que se gastó el creador de contenido.

Después de leer enunciados en el que usan palabras como “pastizal” o “hachazo” ha respondido: ”Entiendo que Ibai cuando cuelga el vídeo dirá ‘mirad, he ido al restaurante más caro de Barcelona’. Primera aclaración Ibai, amigo mío, no es el más caro. Segunda: caro es una forma de hablar. Me raspa porque ir a un restaurante como ABaC no es como comprarse un bolso de Gucci”.

Cruz ha explicado que en su restaurante hacen unos ratios en el que ponen lo que se gasta en la compra y en las nóminas del personal y a eso le suma un 5% “o eso es lo que nos gustaría”.

“Sí que es verdad que ABaC es el que vale más dinero de los restaurantes que yo tengo. Es un restaurante para ir a celebrar. No es un restaurante para todos los días, pero 225 euros, que es dinero, es un pastizal, bueno si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro”, ha afirmado.

El cocinero ha defendido que por lo mismo que él hace en ABaC en países como Francia se pagaría más del doble y ha señalado que España es de los países más baratos en lo que a alta gastronomía se refiere.

También ha defendido que a su local no va sólo gente “de pasta”, hay otros que ahorran durante un tiempo para poder pagar el menú degustación de 225 euros “para vivir una experiencia especial”.

“No es una crítica. Gracias Ibai por venir a casa y por hacer ese vídeo que yo me he reído y me ha gustado mucho cómo lo has hecho. Está hecho con buen gusto y con ganas de divertir, como nosotros hacemos MasterChef”, ha proseguido.

“Sólo era eso, que dice ‘el más caro’. No es el más caro”, ha rematado.

Cruz ha comentado también que lo que le ha sorprendido no es lo que dice Ibai, es la repercusión que ha tenido todo en la prensa, sobre todo en lo referente al precio de comer allí.