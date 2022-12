Jordi Cruz se pronuncia sobre lo que ha dicho Patricia Conde de 'MasterChef': breve pero muy claro

Patricia Conde, Samantha Vallejo y Jordi Cruz en Masterchef Celebrity RTVE

Patricia Conde ha puesto patas arriba MasterChef Celebrity con sus declaraciones en redes sociales después de la final del concurso que ganó Lorena Castell.

La presentadora vallisoletana fue eliminada en las semifinales del talent show culinario de TVE y en Twitter muchos espectadores se quedaron sorprendidos por su pasividad durante la prueba.

Después, en Instagram, Patricia Conde cargó contra el programa de Shine Iberia y llegó a decir —después borró el mensaje— que dos de sus compañeros habían consumido drogas.

“Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto”, afirmó en la red social.

Conde confesó que se bloqueó “ante tanta presión” aunque, reconoció, que ya llegó bloqueada desde la expulsión de Isabelle Junot: “No solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias”.

“Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier. Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto”, comentó también en la extensa publicación que ha editado hasta en tres ocasiones.

“Es un programa muy difícil, y un programa totalmente real, he de decirlo. Como la vida misma. Yo es que ahora me parto. Como si nos hubieran puesto ahí un bomboncito. Con lo que me costó a mí hacer esos bombones. Cuando han insinuado que me ponían el bomboncito, lo he sufrido”, comentó en Zapeando el estilista.

Ahora, después de todo el revuelo, las cámaras de Europa Press han preguntado a Jordi Cruz, jurado de MasterChef, por las polémicas palabras de Patricia Conde.