Ir a disputar un torneo y acabar en una guerra: así narra Jordi Escura su huida de Ucrania

“Esta noche, debían ser las cuatro o una cosa así me he despertado por unos ruidos que se asemejaban a bombas pero, lógicamente, no pensaba que lo fueran. Al cabo de un rato he oído una tercera y luego un rato después he visto que me llamaba mi hermana y me decía ’Oye, que el tema ahí se ha puesto en marcha, a ver qué hacéis”, explica Escura.