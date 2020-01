"A ver si te vas a desmayar": Jordi Évole sufre un principio de cataplexia en 'El Hormiguero'

“Sí, sí, me ha dado. Me ha dado un poquito”, reconoció riéndose. “Pero me estoy curando, ¿eh? Es lo de la cataplexia”, añadió. Motos recordó que el presentador ya había contado en otra visita que tiene esa enfermedad: “Lo de que si te da la risa te desmayas”.

“Ahora me desmayo menos porque me medico, pero me desmayé un poquito”, apuntó Évole. Para quitar hierro al asunto, el presentador de laSexta dijo que ahora a sus padres le preguntan por él como si estuviera “a punto de morirse”.

“Cuando me río me dan así como unos vahídos”, resumió Évole sobre su enfermedad antes de señalar que se había llegado a publicar que dejaba la televisión por ese motivo o que era incurable. “Eso nos ha hecho mucho bien porque creo que este año el Ondas me lo han dado en plan póstumo. Por pena. Creo que si seguimos por ese camino igual este año me dan el Princesa de Asturias”, bromeó.

Aclaró que aunque es “algo seguramente de por vida”, la cataplexia no es “nada, nada grave”. Puedes ver el momento completo aquí.