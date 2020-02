Jordi Évole confiesa la persona que le queda por entrevistar: "Experimentaría genéticamente con él"

Jordi Évole comienza este domingo en laSexta su nuevo reto: Lo de Évole. Lo hace tras once años de Salvados en los que ha podido sentar delante de las cámaras prácticamente a todo el mundo.

Del ámbito de la política española no le queda prácticamente nadie y del panorama internacional ha llegado hasta al Papa Francisco.

En una entrevista concedida al periódico El País a escasas horas de que se estrene su nuevo programa, Évole ha confesado la persona a la que le queda por traer a su espacio.

“Después del Papa, quién le queda por entrevistar. ¿Dios?”, se ha interesado la periodista Luz Sánchez-Mellado. El presentador de laSexta lo ha tenido claro: “Sí, porque Dios es Messi”.

Évole ha asegurado que lo primero que le preguntaría sería sobre cómo va lo de su clonación. “Yo experimentaría genéticamente hasta la extenuación con Messi saltándome todos los códigos éticos y morales”, ha remarcado.

En otras cosas, el comunicador catalán ha dicho que sigue flipando con poder hacer lo que hace: “No sé qué hago aquí ni cómo he llegado. Lo que sí sé es que he currado mucho, he picado mucha piedra y he trabajo con mucha pasión”.

Además, también ha destacado el motivo por el que ha puesto su apellido a su nuevo programa: “Lo de Évole era el título provisional. Nos acostumbramos y, además, las alternativas estaban cogidas. Valoramos Érase una vez, pero no funcionaba. Y El mismo sitio, distinto lugar, pero era el título de la gira de Vetusta Morla. Cuesta hacer algo nuevo”.