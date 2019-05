Jordi Évole cuenta en 'El Hormiguero' lo que nunca ha contado a nadie sobre 'Salvados'

Jordi Évole ha anunciado en El Hormiguero que deja Salvados, el programa que ha presentado durante los últimos 11 años en LaSexta.

Ha sido un momento emotivo que ha venido precedido de una confesión que el periodista catalán no había hecho a nadie nunca y que ha querido contar a Pablo Motos en directo.

Lo ha hecho hablando de la entrevista que realizó al papa Francisco en el Vaticano. “Voy a contar una cosa que me pasó en esa entrevista y que no se lo he contado a nadie”.

Évole ha dicho que esa entrevista la vivió con “muchísima tensión” porque siempre que encara una entrevista “de esas dimensiones” siente el “peso de la responsabilidad”. “En primer término, por mi equipo. Tú eres la última pieza de toda una la cadena, el que está rematando el córner, el que está lanzando el penalti. Pero antes ha habido mucha gente haciendo la jugada y tú les representas en ese momento”.

Según Évole, “en esa entrevista había muchos elementos” que le condicionaban: “el recuerdo de mi madre y muchas cosas que pasaron este año”.

“Cuando acabó la entrevista, una vez se fue el papa, me abracé a mi equipo uno por uno y me fui a un cuarto de baño que había al lado y me puse a llorar. Tuve que descargar todo lo que llevaba y me quedé en el cuarto de baño un cuarto de hora”, ha contado. “Es un momento muy catártico”.