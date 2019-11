Jordi Évole cuenta que ha cambiado de opinión a un día de las elecciones: y esto es lo que va a hacer

El periodista Jordi Évole ha publicado una columna en La Vanguardia titulada Al final iré a votar a poco más de un día de las elecciones generales.

El expresentador de Salvados ha contado que hace unos meses habló con unas personas cercanas al presidente Sánchez. Estos le dijeron que no era descabellado ir de nuevo a elecciones —como así ha sido finalmente—y él, asombrado, aseguró que no iría a votar.

Además, el periodista carga contra la actitud que ha tenido Sánchez esta campaña, muy alejado del carácter conciliador del socialista en los comicios de abril.

Ahora, tal y como anuncia en su columna, Évole ha explicado que al final sí irá a votar. Y tiene claro contra quién.

“Me he repensado lo de no votar por primera vez en mi vida, y mañana lo volveré hacer. Votaré contra la extrema derecha y contra los que pactan con la extrema derecha. Los mismos que se pelean de maravilla en los debates, los mismos que se entienden de maravilla para gobernar. Me siguen dando el mismo miedo que ya me daban en abril”, ha asegurado.

También votará “contra el racismo” y “contra los que miran hacia otro lado cuando se siguen ahogando centenares de personas en el Mediterráneo”. Y sobre Cataluña también se ha pronunciado: “Votaré por una solución dialogada en Catalunya, donde la persuasión gane a la represión”.