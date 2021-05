Jordi Évole lanza este aviso sobre Pablo Iglesias tras ver su foto con el pelo corto

Es una de las imágenes de la semana y quizás del año: Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, se fotografiaba leyendo un libro tras haberse quitado su coleta.

La imagen de Iglesias con el pelo corto ha sido motivo de conversación política y mediática durante toda la semana y el periodista Jordi Évole, presentador de Lo de Évole, no ha querido dejar de comentarlo en su columna semanal en La Vanguardia, donde se publicó la primera foto de Iglesias con el pelo corto.

Évole asegura en su artículo que no piensa “criticar la foto de Pablo Iglesias tras cortarse la coleta” porque “es otro adolescente eterno”. “La foto sin coleta es la última travesura de ese joven que todavía no ha conseguido que se le cierre la barba”, afirma.

El periodista recuerda cuando entrevistó a Iglesias por primera vez, en la escalinata de una iglesia en Ecuador, en el año 2014. “Aquel primer día Pablo Iglesias ya tenía una obsesión: “Que no me vean como uno más”. Y está claro que otras cosas no las ha logrado, pero Iglesias no ha sido uno más”, indica.

Como ejemplo, Évole relata su llegada a la vicepresidencia, su dimisión para ser candidato y su adiós a la política. “Y como es rebelde porque el mundo le hizo así, y le va la marcha, una semana después se va al barbero, y a la salida, como un adolescente más, queda con sus colegas para hacerse fotos con el nuevo look”, afirma.

Évole asegura que “con solo una foto, el enfant terrible de la política española de la última década ha conseguido ser la imagen de la semana”.

Según el periodista, Iglesias “no da puntada sin hilo” y por eso “antes de que alguien le robase la foto sin coleta, él mismo decidió hacerla pública, ante la indignación de los que se hartaron de llamarle despectivamente el Coletas”.

Évole lanza este vaticinio a modo de aviso sobre lo que puede suceder tras la publicación de la fotografía: “Es raro que en algún magazine mañanero no hayan encontrado al peluquero que con un poco de suerte igual era venezolano. Al tiempo”.

Todo porque, según el periodista, Iglesias “sabe que no le dejarán en paz hasta que el bicho deje de colear”.