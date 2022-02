Jordi Évole remueve conciencias con un tuit sobre la guerra que deja a muchos retratados

El presentador de Lo de Évole ha publicado un tuit dirigido a los máximos organismos del fútbol por la actitud que muestran con ciertos países en los que no se respetan los derechos humanos.

Ha lamentado Évole que la UEFA no mostrase en televisión la pancarta contra la guerra en Ucrania que portaron los jugadores del Barcelona y del Nápoles en su partido de la Europa League.

“Ayer la UEFA no pinchó el plano de la pancarta contra la guerra. Hemos cedido tanto que ya no sabemos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que nuestro mundo ficticio no se derrumbe: supercopas en Arabia, mundiales en Qatar, el último en Rusia, JJOO en China… Así nos va”, ha lamentado Évole.