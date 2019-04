"¿Han intentado ficharte de algún sitio?": Jordi Évole responde así a Cristina Pardo

El mismo día que se emitía en laSexta uno de los Salvados más especiales de la historia del programa con la entrevista del papa Francisco, Jordi Évole le recordaba a Cristina Pardo una de sus anécdotas más desconocidas.

“Como me has dicho que ves mensajes de números desconocidos en el móvil, igual de Ana Botella no eran, pero ¿han intentado ficharte de algún sitio?”, se interesó Pardo.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

La respuesta de Évole sorprendió a la presentadora del programa vespertino de laSexta. “En estas elecciones no”, contestó, ante el asombro de Pardo, que le preguntó si en otras sí las habría recibido.

“Hace cuatro o cinco años sí. Pero yo es que duraría tres minutos en un partido político, me saltaría la disciplina del partido inmediatamente. Creo que la partidocracia le hace mucho daño a la política, es una dificultad con la que se encuentran muchos políticos brillantes”, aseguró el catalán.