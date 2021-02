Jordi Évole tiene que ser atendido por Pablo Motos tras sufrir un nuevo ataque de cataplexia

Antes Évole había explicado que lo que le ocurre con la cataplexia es que el cuerpo, en su caso con la risa y en otros con otras emociones, se desconecta y se queda sin musculatura, algo similar a lo que sucede en la fase rem del sueño aunque sin perder la consciencia.

El comunicador había asegurado que todo su entorno está avisado y le ayuda en cuanto le pasa. Además, también había reconocido que mientras conduce evita escuchar programas de humor en la radio y hacer llamadas a amigos con los que sabe de antemano que va terminar la conversación en risas.

Además, había contado por primer vez cuándo empezó todo: “Una vez grabando con Andrés Iniesta en Japón me dio un ataque de risa y me caí en redondo contra el suelo. A partir de ese día fui al neurólogo y me han ido medicando”.

“Lo he asumido bien porque creo que en mi caso no es grave, hay personas que lo están pasando peor que yo. No quiero frivolizar, me encanta visibilizar la enfermedad”, añadió el presentador de laSexta.