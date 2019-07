Jordi González carga contra la audiencia de 'Supervivientes': "Mejor nos metemos la lengua en el culo"

#ConexionHonduras11 LO SIENTO POR PANTOJA🙏😤 NO ME CREO SU ENFERMEDAD🙏ES MAS POR SU IMAGEN Y 😤 COSA DE ORGANIZACION Y EL CONTRATO QUE TIENE 😤JORDI ME PUEDE DECIR MISA 😤TELECINCO A ECHO MILLONES DE TONGOS COMO BELEN MIRA QUE BAILE 😤3 LLAMADAS DE CLARA Y ADARA Y ETC... pic.twitter.com/CIq7JtUXIY