Jordi Pujol: "Por la gran mayoría de mi familia sí que pondría la mano en el fuego"

En una entrevista en SER Catalunya, el expresident ha explicado que “ni yo ni en general mis hijos han prevaricado ni nada de esto”. “Claro que me duele que me llamen corrupto. Pediré en qué caso he actuado de forma corrupta. He tomado decisiones, por supuesto. Lo importante es que no cobres ni una peseta. Yo no lo he hecho”, ha señalado.