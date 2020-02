Multitud de críticas a un 'youtuber' español por este tuit tras la muerte de un exsicario de Pablo Escobar

Jhon Jairo Velásquez, conocido popularmente con el alias de Popeye, falleció en la madrugada de este jueves a los 57 años debido a un cáncer de estómago que padecía. El que fuera jefe de los sicarios del narcotraficante Pablo Escobar se encontraba ingresado en el Instituto Cancerológico Nacional en estado avanzado.

Las redes sociales se llenaron de comentarios desde que se conoció la noticia. Uno de los que más repercusión tuvo, para mal, fue el del youtuber español Jordi Wild, que acumula casi 10 millones de suscriptores en su canal de la red social (El rincón de Giorgio). En sus perfiles de Twitter e Instagram tiene unos 2 millones de seguidores.

“Ha muerte Popeye, ex-sicario de Pablo Escobar, de cáncer de estómago fulminante. Sé que para muchos es un asesino que no merece perdón, pero conmigo siempre se portó genial y me concedió la mejor entrevista que he hecho en mi vida”, escribió en Twitter.

Además, añadió que espera que “encuentre el descanso que buscaba”. Las críticas le fueron llegando desde que publicó el mensaje, ya que le recordaron que Popeye ha sido uno de los mayores criminales que ha visto el mundo.