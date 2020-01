Jorge Cadaval, de Los Morancos, participó junto a su hermano César en el programa de Cuatro Planeta Calleja, en el que el aventurero Jesús Calleja conduce a rostros famosos a vivir emociones fuertes.

Además, aprovecha la convivencia para conocer más en profundidad a sus compañeros. Eso ocurrió este miércoles, cuando el humorista se abrió en canal al recordar cómo le afectó estar implicado en el caso Arney, un escándalo que saltó en 1995 en relación a las actividades de prostitución de menores producidas en el desaparecido bar gay de Sevilla del mismo nombre.

En aquel caso se vieron involucrados una amplia lista de famosos y Jorge Cadaval fue uno de los acusados. Finalmente fue absuelto y el menor que denunció admitió que había mentido, pero al humorista aquella acusación le pasó una enorme factura.

“Hay gente que me sigue tratando como un pederasta”, lamentó en una conversación con Calleja en la que aseguró que llegó a recibir cartas con amenazas de muerte en las que le decían que sabían a qué hora salían del colegio sus sobrinos.

“Lo pasé peor por los míos que por mí, porque yo no quería que ellos sufrieran. Cuando pasó todo esto hacía siete meses que mi padre había muerto y me alivió que no tuviese que vivir todo esto. Mi madre sí lo vivió pero siempre me miró con una mirada de cariño, de complicidad entre los dos”, explicó, con lágrimas en los ojos, el humorista.

Asegura que aquella situación duró dos años y que de aquella “exposición pública” sacó varios “amigos maravillosos”. “Salí muy reforzado con lo que tenía cerca de mí. Muchas cosas nos dieron de baja, nos quitaron contratos. Mi hermano César me dijo: ‘¿tú cómo estás?, porque yo estoy bien’. Eso es lo que a mí me interesa. Mi hermano César es un tío de la cabeza a los pies, yo le adoro, ahí no parto peras con nadie”, afirmó.