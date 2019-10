A post shared by Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) on Oct 23, 2019 at 8:05am PDT

La imagen asustó a los fans hasta el punto que Cadaval tuvo que aclarar en sus stories que estaba bien.

“Bueno, quería deciros a todos que no os preocupéis porque estoy bien. He tenido un cuadro de vértigos... El vértigo es malísimo pero ya estoy bien. Nada, daros las gracias por preocuparos por mí. Un besito muy gordo y ya estoy bien”, explicó.

Ahora, el cómico ha subido un vídeo en el que dice: “Todo el mundo me está diciendo: ‘Jorge, que has estado ingresado’. No he estado ingresado. He tenido un periodo de vértigos. Y el vértigo lo que da es que te tienes que parar un poquito”.

Luego se pone a bailar y remata: “Estoy perfecto. Muchas gracias por preocuparos. Y gracias a los periódicos por informar tan bien jajajaj”.