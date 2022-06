View this post on Instagram

View this post on Instagram

Jorge Fernández, además, ha querido remarcar que para él es una reportaje muy especial por otro importante motivo. “Esta portada no es como las otras dos portadas que he hecho en Men’s Health. Esta portada, aunque para mí es la mejor, no tiene que ver tanto con la estética, pero sí con la recuperación de mi salud. Después de 4 años luchando contra un síndrome de Lyme y una intoxicación por mercurio, he logrado mi mejor versión gracias a los buenos médicos que me han acompañado, a mi tenacidad y constancia, a negarme a vivir sin salud, y gracias a entender que los hábitos saludables en los peores momentos son las mejores herramientas que podemos tener a nuestro alcance”.