Jorge Fernández confiesa una de las principales consecuencias de su problema de salud

El presentador ha descrito varios indicadores para saber si uno esta sano y descansado: “Levantarte sin la necesidad de comer o beber algo para empezar tu día. Si eres de tomar te o café como yo, que sea porque te gusta ese ritual y ese sabor, pero no porque si no ‘no eres persona’. Eso significará que habrás descansado perfectamente”.

View this post on Instagram

“Que cuando empieces a activarte no te duelan las articulaciones, tendones, músculos y no te sientas como un cacharro andante o que si te levantas con la barriga plana, no se te inflame nada más realizar tu des-ayuno ( a la hora que sea). Que al agacharte a por algo por la mañana, no sueltes ese sonido tan característico de aaaaaaaahhh agarrándote la cintura”, ha proseguido.

Finalmente, Fernández ha acabado asegurando que hay más ejemplos, pero que para él estos son algunos de los que más le representan la energía y la vitalidad, es decir, la salud.