Jorge Fernández habla sobre la enfermedad que sufrió: "No llegaba la hora de que me curaran"

Jorge Fernández, el popular presentador del concurso diario La ruleta de la suerte (Antena 3), fue entrevistado este domingo en el Carrusel deportivo de la Cadena Ser.

El presentador, que el pasado verano se sinceró y confesó que estaba pasando una enfermedad con la que había perdido casi 10 kilos, dio nuevos detalles. Preguntado por los consejos que él daría para seguir una alimentación sana, Fernández reconoció que, sin ser ni médico ni nutricionista, lee muchos estudios y está hablando permanente con profesionales del ámbito de la salud.

“Tengo mucho contacto con médicos, nutricionistas deportivos, farmacéuticos, medicina ortomolecular e integrativa porque hace tres años tuve la enfermedad de Lyme y me costó mucho”, dijo el presentador.

Fernández explicó que esta enfermedad se debe a la picadura de una garrapata: “Generalmente no pasa nada porque tu sistema inmune tiene defensas suficientes para paliar esto, pero yo tenía una mala gestión del estrés y esas bacterias, la borrelia, la varesa y la bartonella, me salieron a la sangre y me hicieron el lío”.

El exjugador de baloncesto describió que tuvo numerosos problemas hasta que le diagnosticaron qué le pasaba: “Tenía fatal el estómago, el tubo digestivo hecho una mierda a todos los días y a todas horas. Muchas hinchazones, no llegaba la hora que me curaran”.

Por esta razón, Fernández contó que se puso a investigar por su propia cuenta y que lleva ya tres años estudiando medicina, el aparato digestivo o el sistema inmune. Le sirvió para darse cuenta que todo está relacionado: “Lo que no me gusta mucho de la medicina tradicional es que cada uno se sienta de su sector, el cuerpo humano es mucho más que una cosa determinada como para asociarla a diferentes sectores”.

Además, aseguró que se está pasando el confinamiento leyendo estudios de profesionales que son élite en estos ámbitos y que publican en las mejores revistas.