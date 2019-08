Fernández ha subido a Instagram una foto sin camiseta en la que luce un torso musculado. “El objetivo (...) es que toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy, que a ver si como algo, que me invitan a un buen cocido, etc... vean realmente cómo soy y como estoy!”, señala.

Fernández destaca que no ayuda nada a la salud mental y a la preocupación que genera su pérdida de peso que mucha gente, sin conocerle ni preguntarle qué le pasa, le diga “con el morro retorcido eso de: ’Qué flaco estás no? Come algo!!!!”

“Al final del día creedme que llega a hartar! Y claro, tampoco es cuestión de ir uno por uno explicando que llevo más de un año con trastornos intestinales y que por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir...”, prosigue.

El presentador apunta que quería dejar tranquilos a quienes le preocupa tanto su delgadez. “Sigo haciendo el deporte que me permite mi lesión y por su puesto, viviendo de las rentas dedicado a una vida absolutamente deportiva. Ahora no me preocupa tanto mi físico, me preocupa curarme y volver a asimilar nutrientes”, destaca.

Eso pasa por utilizar herramientas como el ayuno intermitente, que en mi caso concreto, ha hecho que pierda peso, pero que a su vez mejore mi microbiota. Y en ello estamos... en la lucha por la salud que sin duda es lo más importante”, zanja.