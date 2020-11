Jorge Fernández lanza un importante aviso sobre el problema de salud que padece

View this post on Instagram

OS SIGO CONTANDO MÁS COSAS SOBRE LO QUE VAMOS ACUMULANDO Y NO LO SABEMOS. Mis analíticas me salen bien pero me sigo sintiendo mal! Frase muy común verdad? Las intoxicaciones por metales pesados y otras sustancias químicas son consideradas en la actualidad como “Enfermedades ocultas”. Los estudios de laboratorio en los que se basa actualmente la medicina tradicional, son los mismos que se utilizaban hace muchísimos años. Es decir, los valores en sangre del tóxico. Pero sin tener en cuenta la adhesión de estas sustancias tóxicas a las paredes celulares. Y aquí es donde está el daño de verdad! Habéis escuchado muchas veces eso de: “Este producto tiene niveles de mercurio,plomo,arsénico, niquel, etc...que están fuera de peligro para nuestro organismo. Lo cierto es que NO EXISTE un verdadero rango de tolerabilidad ya que ningún metal tóxico tiene cabida dentro del metabolismo normal de nuestras células,y lo único que puede hacer es producir daño. Tened en cuanta que esta acumulación diaria de estos tóxicos es muy nuevo para nuestro organismo. Y nuestras células nunca han tenido la capacidad de abordar esta intoxicación a la que nos vemos sometidos a diario con todo lo que inhalamos,comemos y nos ponemos en nuestra piel. Mercurio del pescado,aluminio del desodorante,plomo de los cosméticos,arsénico de los cereales,teflón y aluminio de las sartenes con las que cocinamos... Os parece increíble verdad? Pues todos los días tenemos un poquito de estos tóxicos “tolerables” circulando por nuestra sangre. Hasta que dejan de serlo(tolerables) y surgen los problemas metabólicos,endocrinos, inmunitarios...que no saben diagnosticarnos. DIAGNÓSTICO: ACUMULACIÓN E INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS. Si os sentís mal después de mil analíticas sin que os encuentren nada, sería bueno realizarse un MINERALOGRAMA DE CABELLO. Es la única forma de saber con total seguridad si tienes metales. Con analíticas de sangre no sería suficiente ni fiable.