Jorge Fernández lleva más de un década acompañando a los espectadores al mediodía con La ruleta de la suerte (Antena 3) hasta el punto de convertirse en uno de los rostros más famosos de los concursos en España.

Este jueves, Jaleos, de El Español, ha publicado unas declaraciones muy sorprendentes que les ha hecho el presentador después de la gala de aniversario de los 25 años de la Revista GQ.

Fernández ha criticado con dureza la actitud de la prensa del corazón: “Me molesta mucho que me hagan fotos los paparazzis cuando estoy en Formentera. Es que no me gusta que haya un chico detrás de una roca haciéndome fotos”.

El alicantino ha declarado que no le parece un trabajo digno porque se lucran de ello y él no está en ese rollo.

No se ha quedado ahí y les ha mandado un mensaje todavía más duro, ya que ha asegurado que nunca ha querido normalizar su vida privada: “No me gusta nada. A ver si desaparece de una puta vez todo eso del corazón...”.