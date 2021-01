Jorge Fernández, molesto con lo que han hecho las autoridades sanitarias en las últimas semanas

Jorge Fernández, el presentador de La ruleta de la suerte y uno de los rostros más consagrados en la pequeña pantalla, ha charlado con Cristina Pardo en Liarla Pardo.

La periodista de laSexta le ha preguntado si le ha sorprendido que se hicieran reuniones estas navidades fuera de los límites establecidos para controlar la pandemia.

Fernández ha asegurado que era algo previsible y que el “el ser humano nunca te deja de sorprender”. “Quien no supiera que en Nochevieja iba a haber cotillones de fiestas es que tiene un pañuelo que no le deja ver nada. Lo que pasa es que me jode, me fastidia esto. Luego pagamos todos por esto”, ha dicho visiblemente molesto.

El presentador ha comentado que cada uno intenta desfogarse de la manera que puede y ser responsable en la manera que puede.

Además, Fernández ha echado la bronca a las autoridades y a Fernando Simón: “Tampoco me parece muy bien que ahora se nos abronque. Nos dicen como muy mal niños y ahora como lo habéis hecho muy mal, aquí esta papá estado y las comunidades autónomas y tenemos que hacer esto, esto y esto que os mandamos nosotros porque vosotros por si mismos sois muy malos”.

Ha concluido sentenciando que se hizo lo que podía y luego “cada uno ya está en su conciencia lo que pudo hacer bien o mal”.