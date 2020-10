Jorge Fernández responde a las críticas por esta prueba en 'La Ruleta de la Suerte': "Que no miento, coño"

El presentador de La Ruleta de la Suerte, Jorge Fernández, ha mandado un contundente mensaje a las últimas que ha recibido por parte de algunos usuarios en Twitter.

El concurso de Antena 3, uno de los más longevos de la historia de la televisión con permiso de Saber y ganar, cuenta con numerosas pruebas para que los participantes ganen dinero. En una de ellas deben adivinar cuál es la letra oculta.

Este jueves, el presentador ha tenido que dar explicaciones porque muchos espectadores creen que él si sabe realmente cuál es esa letra oculta y le han llegado “a dar cera” en redes sociales por ello.

“Yo siempre digo que no sé cuál es la letra oculta y es verdad que no lo sé, no lo tengo aquí, y el otro día en Twitter empezaron a decir: ‘Pero sí lo sabes porque dices, mira mira, es la letra oculta’. Claro, porque me lo chivan por aquí [el pinganillo] pero yo no lo sé. Hay un montón de gente que me han dado, me han dado cera. Que sí lo sabes, este miente. Que no miento, coño”, ha señalado el presentador.

Fernández ha explicado que cuando aparece el panel, la directora le dice por el pinganillo: “Al que ha escrito eso ya lo sabe. Bueno unos cuantos que han escrito eso”.