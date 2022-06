Jorge Fernández, sobre las dos enfermedades que tuvo: "Me quitó salud, alegría y casi la vida"

“El síndrome de Lyme me vino de una picadura de una garrapata, se me cronificó y estuve tres años yendo a médicos. Me quitó 12 kilos, salud, estilo de vida, la alegría y casi la vida. Fue bastante jodido. Luego tuve una intoxicación por mercurio, por metales pesados, ya que me pasé 15 años de mi vida comiendo mucho atún”, ha contado.