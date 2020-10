Jorge Javier cambia de opinión sobre Fernando Simón: "Me cabreo conmigo mismo por haber sido tan imbécil"

Jorge Javier ha señalado que él era de los que creía que “no era estético” que el experto fuese al programa “con la que estaba cayendo”. “Vino Calleja al Sálvame a promocionar su programa el martes y le dije: ‘Felicidades por ti, mal por Simón. Le está dando munición al enemigo’. Calleja me respondió: ‘Primero, mira el programa y, después, me cuentas’. Y yo: ‘Que no, que no’. Vamos, que me convertí en uno de esos que tanto reparo me dan: un purista, un saco de prejuicios”, ha contado en su blog.

El presentador de Sálvame ha relatado que cuando vio Planeta Calleja cambió por completo de opinión: “Me cabreo conmigo mismo por haber sido tan imbécil. Qué necesaria la presencia de Fernando Simón explicándose. Y creo que no podría haber escogido un sitio mejor porque tuvimos la oportunidad de comprobar la calidad humana de un profesional que nos lleva acompañando desde hace meses”.

Jorge Javier Vázquez, enemigo público número uno de la extrema derecha de este país, ha mostrado su alegría por tener a Simón al mando de la pandemia: “Saber que estamos en manos de funcionarios como Fernando Simón me tranquiliza. No hay crítica que valga. Desde luego que tocará hacer examen de conciencia, pero para todos. El primero, el Gobierno. Después, esa bochornosa oposición cuya aportación ha sido desde lamentable a deleznable”.