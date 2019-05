Jorge Javier Vázquez, presentador deSálvame y de Supervivientes —en Telecinco— suele hablar sin tapujos de su vida privada. Lo hace —en tono de humor— en los programas que presenta, en programas a los que va de invitado —como el de Bertín– y en su blog de la Revista Lecturas.

El televisivo ha escrito sobre su vida privada y sobre su reciente ruptura y sobre la “falta de sexo” que eso ha conllevado.

En su post Llevo dos meses y medio sin practicar sexo, Vázquez ha explicado cómo se siente: ”¿Estoy que me subo por las paredes? Sinceramente, no. Me siento muy tranquilo porque, como no tengo ganas, no me invade la ansiedad pensando cuándo y dónde conseguiré atrapar a un caballero”.