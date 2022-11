Jorge Javier deja esta lapidaria frase tras los rumores de su candidatura por el PSOE

″¿Te imaginas que os engañé el otro día y por eso dejo Sálvame?”, ha bromeado. “Para mí es demasiado serio el mundo de la política y nunca me metería en él”, ha confirmado rotundo. Fuera de micro ha asegurado que nadie se ha puesto en contacto con él y, al contrario de lo que algunos piensan, no conoce a Pedro Sánchez. “No he hablado con él en mi vida salvo cuando llamó al programa y un mensaje o dos que hemos cruzado, pero nada más. Me encantaría darme el pisto, pero no”, reconocía.

Cada día más posicionado públicamente a la izquierda, al lado del PSOE —aunque últimamente también parece haber tenido un acercamiento con Mónica García, de Más Madrid—, Jorge Javier reconoce cierto gusto por la política pero también afirma tener “poca cultura política”. “Yo soy de una generación en la que no se hablaba absolutamente de política. No es que yo creciese con Franco, pero tenía cinco años cuando murió. La sombra de Franco y la dictadura no se acaba de un día para otro. El miedo a hablar de política y el miedo a significarse duró muchos años. En mi casa no se hablaba política ni se hablaba de la guerra. Yo pregunté a mi madre que en qué bando luchó su padre y no supo decírmelo. Esto es muy fuerte. Y tuve que hablar con mi tía Mari Carmen, la hermana de mi padre, para que me contase cosas de mi abuelo, que luchó en el bando republicano como podía haber luchado en cualquier bando, y estuvo en un campo de concentración. Pero de todo esto en casa tampoco se hablaba”, explicó durante la entrevista que se podrá ver y leer completa en El HuffPost este fin de semana.