“Hoy leo en la página que dirige una persona que yo creía que era compañero, Saúl Ortíz, que me ha escrito para que nombrase su página, para que contrastase informaciones y que lo conozco desde hace mucho tiempo. Teníamos muy buena relación pero hoy leo Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a operarse tras sufrir un ictus...”, ha empezado diciendo el conductor de Sálvame visiblemente enfadado.

En la noticia se explica que Vázquez tendrá que someterse “a una nueva operación quirúrgica para recolocar una válvula cerebral que se habría movido”. “Es mentira”, ha dicho tajante el presentador.

Jorge Javier ha desmentido que haya tenido que someterse a una prueba de radiofrecuencia, como dice el citado medio. “Ni que esto fuese un centro de estética”, ha añadido.

Y ha sido muy contundente: “Saúl, me has llamado muchas veces para idioteces, espero no volver a cruzarme nunca más en mi vida contigo. Nunca más espero volver a tener que dirigirte la palabra. Vamos, que no te la voy a dirigir nunca. Jamás. Y desde luego, por mi parte, voy a tomar las medidas legales. Voy a intentar asesorarme y si esto es demandable lo voy a hacer”.