Jorge Javier, alto y claro con este mensaje a una dirigente política: "Esto ni Franco"

“Esta pandemia ha conseguido que Pablo Iglesias me parezca un excelente vicepresidente y estoy feliz con el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y de que todo esto nos haya tocado con este Gobierno. Estoy muy feliz y muy contento de que estén y ojalá duren mucho tiempo, porque viendo lo que hay en la otra parte no tengo la más absoluta duda. No se me pasa por la cabeza un país gobernado por Casado”, aseguró.

“Lo que no puedes pretender es maquillar lo que estás haciendo. Has decidido gobernar con ellos y ahora tienes que asumir tu responsabilidad”, le recriminó.

Además, el periodista catalán también fue preguntado por el Impuesto Mínimo Vital y por los elevados impuestos que él, debido a su sueldo, tiene que pagar para contribuir con la sociedad. Vázquez se mostró de acuerdo a hacer esa contribución y tachó de “desvergüenza total y absoluta” que la gente no lo vea así.

“Me parece que es algo inmoral, yo pago muchísimos impuestos y tendría que pagar muchos más. Es que es lo normal que no los suban. Mantener un país con una buena educación, servicios, sanidad vale dinero, no es gratis y hay que pagarlo. Me gusta muchísimo España, pero una de las cosas que no me gusta es que somos muy condescendientes con nosotros mismos, tenemos que ser muy exigentes. Un buen país pasa por cuidarlo. Hay mantenerlo, pagar y ayudar a los que le han ido mal. Sería por mí parte inmoral que pasara de puntillas, porque yo que no me he visto afectado en la pandemia. Creo que ese es el verdadero patriotismo”, sentenció.

Por último, Vázquez también criticó que utilicen términos como los que lleva usando Vox en los últimos meses: derechita cobarde, la paguita o progres. “Yo tenía cinco años cuando murió Franco. Ese vocabulario y esa manera de expresarse la he vivido con él y la palabra progre la escuchaba entonces cuando mi padre se refería a su hermana porque leía e iba al teatro”, concluyó.