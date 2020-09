Jorge Javier lanza una pullita a Enrique Ponce en 'Sálvame': "Más toreros vivos"

Este jueves, ya con los colaboradores habituales de Sálvame, Jorge Javier Vázquez volvió a lanzar otro alegato en contra de la tauromaquia e incluso aprovechó para lanzar una pullita a Enrique Ponce y su relación con Ana Soria.

Todo empezó cuando Rafa Mora y su novia Macarena tuvieron que participar en la sección La verbena de Sálvame bailando La Macarena de Los del Río con un curioso atuendo con motivos taurinos.

El look de ambos hizo que Vázquez volviera a posicionarse en contra de la tauromaquia, como ha hecho en muchas ocasiones televisión y en sus columnas de opinión. “Vaya por delante que considero que la tauromaquia ha aportado mucho al mundo del arte, tanto a la moda como a la pintura o a la literatura, pero yo tengo que decir una vez más que estoy en contra de continuar con esa práctica”, enfatizó.

Para acabar su reivindicación, Vázquez pidió que le dieran una mascarilla que había llevado al programa “por casualidad” y donde se podía leer “tauromaquia, cultura medieval, vergüenza nacional”. Ante esto, Esteban no pudo reprimirse y se enfrentó a Vázquez, algo que estaba evitando desde su último rifirrafe. “Yo no soy taurina porque nunca voy a los toros ni nada de eso, pero yo no quiero que desaparezca. Tenía que decirlo”, apostilló.

Tras bromear con que había varios puntos de vista en el programa, el presentador concluyó que habría que preguntarle a la gente si quería la continuidad de los toros. A pesar de que el debate quedó ahí, la tauromaquia siguió sobre la mesa al hablar del cumpleaños de Ana Soria y la felicitación de Enrique Ponce. Sobre el diestro lanzó una pulla en la que decía que mejor se dedicase al mundo de las redes sociales que a la tauromaquia.

“A mí me parece muy bien su nueva faceta en las redes sociales, mostrándose más cercano bailando y demás. No sé, mejor que no vuelva a los ruedos por mucho que sea el mejor. Más toreros vivos”, dijo con ironía el presentador.