Jorge Javier reconoce que ha puesto "a parir muchísimas veces" a Iglesias y le manda un mensaje

El popular presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, ha dedicado de nuevo la columna que tiene en la revista Lecturas al exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

“Mira, Pablo Iglesias, una cosa te voy a decir”, ha comenzado el texto el periodista. En él le ha confesado al exlíder de la formación morada que le ha puesto “a parir muchísimas veces”, pero también le ha reconocido que “ha sido una figura importante en la política española”.

“Has meneado el cotarro, nos has ayudado a cuestionarnos elementos que parecían intocables y has sembrado la duda. No me parece mal currículo para un político. Te ha perdido la arrogancia, el ceño fruncido y esa tendencia a reñirnos continuamente”, le ha asegurado.

Vázquez, que le ha dicho que que se va de la política con más cuentas en el haber que en el debe, le ha apoyado en el acoso que recibe tanto él como su círculo más cercano: “Totalmente de acuerdo en que se han pasado contigo y con tu familia veintisiete mil pueblos, pero, por favor, no es tarea tuya recordarlo. Como sociedad somos nosotros los que tenemos que cuestionarnos hasta dónde hemos llegado con un político”.