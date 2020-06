Jorge Javier responde directamente a Abascal: "Le hacía catando el Cara al Sol"

El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez y el líder de Vox, Santiago Abascal, han tenido un rifirrafe en Twitter.

El líder del partido de extrema derecha publicó este martes un fragmento en el que Vázquez clamaba contra su formación política en Sálvame en plena Cumbre de Paz con Belén Esteban.

“En este programa, cuando yo esté delante, no voy a consentir y, desde luego, me parece terrible que en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas. Me parece terrible. Me parece que no se les debería dar voz”, dijo cabreado el presentador. “Para mí es fascismo puro y voy a intentar por todos los medios que nunca tengan voz en este programa”, añadió.

A esto ha respondido Abascal en Twitter: “Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde Telecinco y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre”.

Y, como no podía ser de otra forma, el presentador de Sálvame ha vuelto a responder: ”Ayer le hacía cantando Cara al sol y no viendo la tele. En su caso, prefiero que pierda el tiempo viéndome a que trabaje”.