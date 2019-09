Jorge Javier se moja sobre la gran revelación de 'GH VIP': "Su actuación ha sido..."

GH VIP es la gran apuesta de Telecinco de cara a esta nueva temporada y todos en la cadena lo saben. El concurso no ha podido comenzar mejor y la audiencia está respaldando al espacio que presenta Jorge Javier Vázquez.

Ahora, el presentador ha comentado en su blog de la revista Lecturas la actitud de una de las revelaciones del concurso: Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

La joven está en plató para defender a su padre, gran estrella del concurso, y le han bastado dos días para enamorar a gran parte de la audiencia.

“Nada más verme me confesó su nerviosismo para, acto seguido, empezar a llorar de una manera casi incontrolada. Para rebajar la tensión, le dije que no se preocupara, que a mí ya me venía bien que estuviera todo el rato llorando. Que no hacía falta que hablara: con que llorara, ya era suficiente. ¡La audiencia se dispararía! Sonrió y empezó a relajarse”, ha escrito Jorge Javier.

El presentador ha definido a Rocío Flores como “una verdadera revelación”, como “una chica muy educada” que tiene “las ideas muy claras”: “Sabe hasta dónde quiere llegar y en qué berenjenales no meterse. Entiendo que ha seguido los programas de la cadena y que conoce las artimañas de los principales personajes de Mediaset. Su presencia en un plató llama la atención, y ella no es ajena a esa curiosidad, pero en los dos programas que ha estado –miércoles y jueves– su actuación ha sido impecable”.