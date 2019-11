"Usé el alcohol como ansiolítico": Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su pasado con la bebida

En su casa era excepcional que se tomara vino y nunca hizo botellón, pero Jorge Javier Vázquez acabó acudiendo a la bebida, como ha contado este miércoles en su blog de Lecturas.

El presentador de GH VIP, de 49 años, recuerda que comenzó a tomar copas cuando empezó a salir por locales gays: “Como me daba ansiedad entrar a un bar, nada más traspasar el umbral me dirigía a la barra y me pedía una copa”. Como relata, esta era la única manera de calmar su nerviosismo.

“Ya la segunda o la tercera copa me la tomaba por aburrimiento”, ya fuera porque no le gustaba la música o porque no conseguía ligar. En lugar de irse a casa, “pensaba que una sorpresa aparecería en el último instante”.

“Por lo general, la sorpresa no aparecía y volvía a casa solo y desamparado. Y borracho. Pero como siembre he sido muy optimista volvía a salir, y a beber”, explica sobre la espiral en la que entró.

“Durante los años en los que el trabajo ocupó la mayor parte de mi tiempo, usé el alcohol como ansiolítico”, llega a reconocer Jorge Javier Vázquez. El presentador lo justifica por el nivel de adrenalina en los platós, por el que al llegar el fin de semana se “desmadraban”.

El presentador confiesa que se lo ha pasado muy bien, algo de lo que hay pruebas, como las fotografías que la gente se hacía con él dormido en el sofá de una discoteca: “Muchas personas me envían esa fotografía para avergonzarme, pero la realidad es otra: vergüenza debería haberles dado a esas personas que no tuvieron la delicadeza de despertarme”.

“Cuánto tiempo he pasado pensando que un móvil indiscreto me ha cazado en una actitud bochornosa. Cuántas mañanas de remordimientos, de complejos de culpa, de arrepentimientos. Cuánto tiempo desperdiciado”, reflexiona el presentador. Puedes leer el texto completo aquí.