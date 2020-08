Jorge Javier Vázquez ataca así a un reconocido torero: "Miente, como el partido al que apoya"

Jorge Javier Vázquez no descansa ni en vacaciones. El presentador de Sálvame (Telecinco) se ha manifestado tras los ataques recibidos el pasado 29 de julio por el torero Morante de la Puebla en una entrevista publicada en El Mundo.

En su entrevista, el diestro se defendía de las acusaciones de asistir a peleas de gallos ilegales señalando que el presentador está “cobrando del Gobierno” y que publica estas informaciones de forma “orquestada” con el ejecutivo de Sánchez. “Cobra del Gobierno. Pedro Sánchez dijo en su programa que nunca lo verían en una plaza de toros. Y es la única verdad que ha mantenido en todo este tiempo”, dijo entonces.

Poco más de una semana después, Vázquez ha lanzado una fuerte réplica contra el torero a través de su columna en la revista Lecturas. Su título ya es toda una declaración de intenciones: Morante de la Puebla es matador y mentiroso. No le falta un perejil.

El presentador señala que él no estaba al frente del programa de Telecinco el día que se emitieron las imágenes —lo estaba Kiko Hernández—, pero señala que para el matador eso no importa. ”Él imagina —repito, imagina— que detrás de la emisión de esas imágenes está mi mano porque, como todo el mundo sabe, me comunico todos los días con Pedro Sánchez para recibir órdenes”, apostilla.