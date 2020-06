Bronca a gritos entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban por el coronavirus: "¡Estoy hasta las narices!"

“Porque me da igual que tengas amigas que van en Metro y yo también tengo familia y tengo gente mayor. O sea que no me pongas en un lugar en el que no estoy, no vayas con ese rollo barato, porque por ahí sí que no voy a pasar. Y elevo la voz: ¡Estoy hasta las narices de tú eres de una manera y yo de otra! ¡No señora! ¡No señora! ¡Tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya y no lo cuento! ¿De acuerdo? ¡Pues ya está!”.

″¡Belén, estoy hasta el c... hasta el mismísimo de que me digan tú no lo vives, eso sí que no te lo voy a permitir y aquí sí que me cabreo!”, reaccionó el presentador, que siguió su respuesta a Esteban:

“Ah, no, si tu discurso no me ha gustado nada, ¿eh?”, se sinceró el presentador. “Me ha parecido un rollazo, pero bueno”, agregó.

″¡Pues no me pongas en tu mismo lugar! ¡No me pongas en esa misma mierda! ¿De acuerdo? ¡No vayamos por ahí porque me voy a cabrear y mucho! ¡Mucho! ¡Estoy del discursito de mis amigas que viajan en Metro!”, siguió el presentador.

La colaboradora contestó asegurando que no era esa su intención, sino hablarle de “una cosa” que había “vivido”.

“Belén, no, no y no. Tú no lo has vivido de manera única, ¿sabes?”, dijo Vázquez. “Desde luego que no, contestó Esteban. “Pues entonces, hay gente ahí que ha sufrido muchísimo más que tú y muchísimas pérdidas y por eso por respeto me estoy callando”, dijo el presentador.

“A mí no me pongas en ese nivel, ¿te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro o no? Porque si no, no continuamos hablando y me voy y no hago tu entrevista, ¿te ha quedado claro?”, preguntó Vázquez, quien acto seguido aseguró que no le apetecía preguntarle “nada más”.

Amenaza que se cumplió, ya que el presentador abandonó el plató y dejó a Lydia Lozano a cargo de la entrevista a Belén Esteban, quien terminó llorando tras la bronca.