Jorge Javier Vázquez cuenta por qué es incapaz de ver fotos suyas antiguas (y no es por el físico)

Jorge Javier Vázquez cumple 50 años. Con motivo de su aniversario, el presentador de Telecinco ha concedido una entrevista con la revista Lecturas en la que hace un repaso por su trayectoria y su situación actual.

“Ahora me veo mejor que nunca”, señala el presentador deSálvame en la publicación, pese a que en el último año ha sufrido un ictus, ha tenido un reciente desencuentro con su compañera Belén Esteban y ha conocido que su amiga Mila Ximénez tiene cáncer.

Sin embargo, en el caso de Vázquez cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. Especialmente a nivel físico, algo que ya contó en un blog en esta misma revista en 2019, cuando confesó que tenía un gran complejo con su aspecto.

“El camino hacia la estabilidad me ha parecido complicado. Han sido muchos años de lucha, muchos años de terapia, muchos anos de establecer una relación sana conmigo mismo, que no siempre la ha habido”, señala.

En esta ocasión Vázquez ha dejado claro que no ve fotos suyas antiguas, no por un motivo físico, sino porque le recuerdan a una mala época. “Cuando me veo en fotografías anteriores, o en imágenes en televisión y a lo mejor estoy con muchos más kilos o con peor cara, no es tanto que no me guste verme mal físicamente, como que, en mi caso, ese descuido físico coincidía con una época en la que no estaba bien anímicamente”, detalla.

“Cuando me veo así recuerdo momentos en los que no estaba especialmente contento ni satisfecho”, añade. El conductor de Sálvame cuenta que el camino para llegar a este punto ha sido difícil y que se ha enfrentado a una depresión. “Acudir a un psiquiatra y tomar la determinación de tomar un antidepresivo al día es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida”, confiesa.

En 2019 Vázquez se sinceró sobre el complejo que le suponía su físico. Entonces señaló que no podía ver las “imágenes con esos kilos de más”. “Tengo que apartar la vista. Soy incapaz de verlas, me avergüenzan”, señaló.

Según contó, el complejo que sufrió fue tal que llegaba a controlarse el peso en cada hotel que paraba y calculaba las calorías que tenía cada plato que comía. “No puedo estar tanto tiempo de vacaciones porque me genera ansiedad no controlar lo que como. Ir a restaurantes día sí día también y estar siempre preguntándome si lo que ingiero me va a engordar y cuánto”, detalló.