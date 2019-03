“Aprovechará para hacerse una lipo... pero no. Aunque ya que estaba me la hubiera hecho”, ha bromeado.

“Veo que estás fenomenal. Ahora di la verdad, te has cogido una semana de vacaciones y de reposo”, ha bromeado la presentadora.

“Me han dicho que reposo absoluto, estar en casa, tranquilidad. Eso es lo malo Ana Rosa, que tengo mucha hambre, yo me quiero ir ya de aquí porque yo quiero estar en mi casa”, ha dicho Vázquez.

Y ha añadido en lo referente a la comida: “Con lo que me ha costado estar tan bueno a ver si lo voy a echar ahora todo a perder en una semana”.

Vázquez ha explicado que dentro de un mes tendrá que volver a hacerse unas pruebas y a partir de ahí, los médicos le dirán si puede volver al trabajo.

“Lo de tu recuperación es impresionante”, le ha dicho Quintana.

“Yo no tuve ninguna secuela, me desmayé en Marrakech, me desperté sin ningún tipo de nada. Seguí con mi viaje, cogí el avión y a partir del martes miércoles empezaron los dolores de cabeza”, ha contado.

Vázquez no ha perdido su sentido del humor y ha aprovechado para darle un palo a Vox y a su propuesta de llevar armas: “Me tengo que ir a El Corte Inglés a comprar tres o cuatro escopetas”.