Jorge Javier Vázquez deja su confesión más dura en un momento clave: "No me encuentro cómodo..."

Jorge Javier Vázquez se ha sincerado en su blog de Lecturas. El presentador de Sálvame ha contado cómo vivió este sábado la boda de Belén Esteban.

“Pasé el sábado de mal humor pensando que tenía que ir a la boda de Belén. No me encuentro cómodo entre las multitudes, y me encabrono con el mundo cuando acepto una invitación de estas características”, ha confesado el carismático presentador.

Vázquez ha relatado que le “costó la vida” ponerse en marcha y que hasta pudo dormirse en el coche de camino al enlace.

Una vez en la boda se le pasó el mal humor y se dejó llevar por la alegría del evento: “Qué buen rollo se respiraba. Qué emoción cuando entró Belén. Y qué llorera cuando habló Andrea. Intentaba pensar en otras cosas para no verme arrasado por el llanto, pero creo que solo lo conseguí a medias”.