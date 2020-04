Jorge Javier Vázquez denuncia lo que le está haciendo la extrema derecha por no criticar al Gobierno

Jorge Javier Vázquez ha denunciado este martes en Sálvame que está siendo víctima de una campaña en redes sociales contra él que proviene de la extrema derecha por no haber criticado la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis del coronavirus.

Vázquez ha recordado que él siempre ha admitido que es votante de izquierdas y ha subrayado que no tiene datos para asegurar que el Ejecutivo lo está haciendo mal. De hecho, ha asegurado que él confía en el Gobierno aunque haya hecho cosas mal.

“A partir de que yo no mostraba disconformidad con sus acciones y de que no era crítico con el Gobierno, me empezó a pasar una cosa muy curiosa, y es que recuperaron un vídeo mío de hace algunos años y, manipulando el vídeo y mezclando con imágenes actuales, se decía que yo decía unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor”, ha denunciado.

El periodista ha asegurado que jamás había recibido tantísimos mensajes en sus redes sociales y que su community manager le ha dicho que durante la crisis se han activado muchos bots que propagan bulos y que son afines a la extrema derecha.

“Ha concluido que estoy siendo víctima de una campaña en redes detrás de la que están cuentas asociadas a la extrema derecha, falsas, con muy pocos seguidores”, ha afirmado Jorge Javier Vázquez.

El presentador se ha mostrado “indefenso” ante esta situación. “Yo puedo hacerme cargo de lo que digo y llega un momento que te sientes muy vendido porque no sabes dónde acudir”, ha lamentado.

“Cuando está la maquinaria de la extrema derecha detrás, hay que denunciarlo porque lo que no van a conseguir es que nos callemos”, ha advertido.