Jorge Javier Vázquez despacha a Rocío Monasterio en una frase que no puede ser más clara

El año 2021 ha empezado con una guerra de reinas. La tensa entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos en su canal de YouTube ha provocado un importante revuelo en Telecinco.

En Sálvame llevan varios días analizando el encuentro entre las presentadoras de dos programas míticos de la televisión española: Sorpresa, sorpresa y Día a Día.

Además de las horas de televisión pertinentes, Jorge Javier Vázquez ha dedicado su artículo semanal en la revista Lecturas al conflicto entre las presentadoras en un post titulado El conflicto entre Isabel Gemio y María Teresa Campos es una pelea entre reinonas.

En el texto, el presentador desgrana los pormenores del desencuentro y carga contra Isabel Gemio por su forma de ser. Vázquez ha señalado que si a él le llamasen para ir al programa de Gemio, llamado Charlas con alma, no iría “porque no es posible enfrentarse sobrio a la Gemio entrevistándote con alma”. “No es que no sea posible, es que fundamentalmente es una cuestión de fe”, ha afirmado.

El presentador ha explicado que para los amantes de la televisión este enfrentamiento es “un regalo”. Sobre la personalidad de Isabel Gemio, Vázquez ha afirmado que en la entrevista hizo “gala de su proverbial antipatía”.

“La Gemio intenta mediante risas impostadas y maneras afectadas entrevistar a Campos, que no entra al trapo porque no le da la gana”, ha escrito. Y hablando de todo un poco, Jorge Javier ha comparado la sonrisa de Isabel Gemio con la política de Vox Rocío Monasterio.

“Aparte de que la Gemio sonriendo da mucho miedo. Solo hay una persona que posea una risa tan inquietante como la suya: Rocío Monasterio. A ninguna de las dos la llamó el Señor para que regaran de amabilidad el planeta Tierra”, ha escrito Vázquez de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid.