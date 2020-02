Jorge Javier Vázquez estalla en 'Sábado Deluxe': "¡A veces no entiendo qué coño hacemos, joder!"

Jorge Javier Vázquez, presentador del programa Sábado Deluxe de Telecinco, mostró su cabreo con los colaboradores este sábado por la noche por el escándalo que estaban montando en plató mientras él trataba de hablar.

La bronca de Vázquez llegó en plena charla con Ivonne Reyes, que acudió al programa a hablar, entre otras cosas, de Pepe Navarro, su expareja, con quien tiene un hijo.

En un momento del programa, María Patiño y Kiko Matamoros, que ni tan siquiera se encontraban en la mesa y que, de hecho, estaban fuera de los márgenes del plató, comenzaron a discutir a gritos.

“Oye, por favor”, trataba de pedir atención el presentador. Pero no había manera. Matamoros, a voces, gesticulaba mientras Patiño le respondía, también a gritos, repitiendo sin parar “es válida, es válida”.

“María”, pedía Vázquez. Pero nada. “María”, insistió una vez más. Cero caso. ”¡Maríaaaaa!”, gritó el presentador, dejando en silencio el plató.

Con toda la atención para él, Vázquez, ya de pie, abroncó a sus colaboradores: “Oye, por favor, vamos a ver, hay cuatro personas hablando y no hay nadie en plano. ¿Os creéis que es normal? ¡Hombre, por favor. Es que, de verdad. Es que no lo entiendo. A veces no entiendo qué coño hacemos aquí, joder! De verdad. ¡Es que vais a vuestra puta bola! ¡Cuatro conversaciones! A ver, ¿quién coño quiere hablar ahora?”.

“Yo”, contestó con un hilo de voz Matamoros.

Vázquez le instó a hacerlo pero, eso sí, desde el plató para que le pudieran enfocar las cámaras.

