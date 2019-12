Jorge Javier Vázquez explica por qué ha pasado así la nochebuena: "Casi nada es bueno"

Vázquez ha contado también que fue la única persona que ceno sola en el recinto y que tuvieron que preparar una mesa específica para él. Además, tenía que ir todo vestido de blanco. “Maldito dress-code”, ha asegurado.

“Cuando me vi con mis pantaloncitos y mi polo blanco yendo a cenar me moría de la vergüenza. Porque empecé a pensar que le daría penita a alguno de los huéspedes del hotel, que me invitaría a cenar con su familia para no estar en soledad y a las malas desconocía si tendría fuerza para negarme. Con lo cual a lo mejor pasaba tan señalada noche cenando con desconocidos, intentando ser agradable y maldiciendo el día y hora que decidí emprender este viaje”, ha señalado.